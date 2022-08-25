Эксперт назвал оптимальный перерыв между прививками от гриппа и ковида

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Прививки от гриппа и коронавируса, которые позволят избежать тяжёлого течения заболеваний осенью, лучше делать с перерывом в две-четыре недели. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, российский иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

– Грипп – это сезонное заболевание, которое уже скоро будет в активной фазе. В этом году мы ожидаем не очень приятные штаммы гриппа, которые могут вызвать больше проблем, чем в прошлых сезонах. Поэтому первая прививка, которую надо сейчас рассматривать и делать, – это прививка не от коронавируса, а от гриппа. Гипотетически можно сделать их в один день, но лучше вакцинироваться с перерывом в две-четыре недели, – рассказал врач.

Он также уточнил, что варианты гриппа, которые были обнаружены, в частности в Юго-Восточной Азии, “показали достаточно неприятные результаты с точки зрения течения болезни у людей”, что повышает актуальность вакцинации, пишет стопкоронавирус.рф.

– Иммунитет к гриппу, в отличие от иммунитета к коронавирусу, – нестойкий. Поэтому грипп может вызывать более тяжёлое течение болезни. Не стоит забывать о том, что заражению гриппом подвержены люди различных возрастных категорий, но самыми уязвимыми остаются дети и люди старшего возраста, – заключил он, напомнив о необходимости консультации врача перед прививкой для выявления противопоказаний.

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