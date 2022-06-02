Эксперт назвал одно из наиболее частых последствий перенесённого COVID-19

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Панические атаки являются одной из наиболее распространённых проблем, с которыми сталкиваются перенёсшие коронавирус люди.

Об этом заявил главврач российской психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица. По его словам, количество пациентов с данным диагнозом по сравнению с 2021 годом увеличилось примерно в 1,5-2 раза.

Как объяснил эксперт, из-за дефицита кислорода после COVID-19 происходит негативное воздействие на клетки мозга, что влияет на нервную систему, передаёт realnoevremya.ru.

– И несмотря на то, что приступ [панической атаки] длится в среднем от 5 до 20 минут, такое состояние требует незамедлительной профессиональной психотерапевтической помощи, — подытожил специалист.

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