Эксперт назвал главную причину новой волны COVID-19 в Европе

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Новая, четвёртая волна COVID-19 в Европе вызвана сразу несколькими причинами, главная из которых – отказ части населения проходить вакцинацию. Так считает бельгийский эксперт-иммунолог из Левенского католического университета Бельгии Жан-Люк Гала.

– Вакцинация работает очень хорошо, без неё во всей Европе уже был бы введён локдаун. В основном проблема заключается в той части населения, которая по-прежнему отказывается от вакцинации по разным причинам. Среди госпитализированных, часто оказывающихся в реанимации, 90% составляют невакцинированные, – рассказал эксперт.

При этом он признал, пишет ria.ru, что в числе госпитализированных также оказываются и лица “со слабым иммунным ответом”, пожилые граждане, для которых риск повторного заболевания особенно высокий.

Другой причиной роста заболеваемости коронавирусом Гала назвал фактор времени, так как с момента вакцинации многих граждан прошло уже более шести месяцев, и у некоторых из них иммунитет ослабевает. В этой связи он отметил решение ряда стран начать ревакцинацию пожилых людей, несмотря на то, что во многих странах ЕС более 75% населения полностью вакцинировано против коронавируса.

– Мы можем прийти к ситуации, схожей с гриппом, когда вакцинация осуществляется ежегодно. Что касается объявления обязательной вакцинации, то дебаты продолжаются, – добавил иммунолог.

Среди факторов, способствующих распространению коронавируса, он также назвал новый, более агрессивный вариант “Дельта”, который преобладает в европейских странах. Кроме того, он указал, что распространению заболевания могут способствовать молодые люди, переносящие заболевание бессимптомно.

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