Эксперт назвал диету, на которой можно сидеть всю жизнь

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Действительно полезная для здоровья диета не имеет ничего общего с жёсткими ограничениями в еде, периодами голодания и выбором однообразных и не всегда вкусных продуктов. Об этом рассказал эксперт по диетическому питанию из РФ Артём Верис.

По словам эксперта, сбрасывая вес, в первую очередь нужно помнить, что нельзя слишком сильно и резко ограничивать калории в рационе – это негативно скажется на здоровье.

Во-первых, замедлится метаболизм: если после диеты с сильными ограничениями вернуться к обычному рациону, вес начнёт резко расти – за время диеты организм адаптируется и ему больше не нужно будет столько калорий. Во-вторых, диета, построенная на ограничениях, не даст организму нужного количества макро- и микронутриентов. Такое питание навредит здоровью – начнут разрушаться мышцы, появятся проблемы с ЖКТ, может случиться авитаминоз, который приведёт к другим болезням, – отметил специалист.

Он уточнил, пишет gazeta.ru, что контролировать вес и стимулировать физическое и умственное здоровье поможет только выбор здоровых продуктов и соблюдение принципов правильного питания. Кроме того, идеальная диета должна быть комфортной для человека, иначе не получится придерживаться её долго, разнообразной, а также содержать все нужные питательные ингредиенты.

Многие думают, если есть много белка, мышцы будут расти сами по себе. Но и это не так — для них нужны упорные силовые тренировки. Ещё одна ошибка: свести употребление жиров к минимуму. Они участвуют во множестве процессов, в том числе в синтезе гормонов. Если сильно снизить их потребление, могут начаться проблемы вплоть до снижения фертильности и прекращения цикла у девушек, – пояснил Верис.

Важно также потреблять достаточное количество клетчатки из фруктов и овощей: так снижается риск развития ожирения и метаболического синдрома, которые ведут к возникновению других заболеваний.

Продукт, от которого стоит отказаться совсем — рафинированные сахара. Классические сладости плохи не только своей калорийностью, но и тем, что в них мало белков и микронутриентов. Если есть много быстрых углеводов, организму не останется ничего, кроме как запасти излишек калорий в виде жиров. Если отказываться от сладкого не хочется, замените их на фрукты, сухофрукты или низкоуглеводные протеиновые батончики и печенья, они помогут поддержать оптимальное количество макронутриентов в рационе и позволят оставаться в хорошей форме, – заключил эксперт.

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