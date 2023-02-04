Эксперт: Население Молдовы стареет. Социальная система на грани краха

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Демографический аспект оказывает огромное давление на пенсионную систему Молдовы. Граждане после долгих лет работы выходят на пенсию, надеясь на достойную жизнь, но этого не происходит. Одно из объяснений — демографическое давление. В стране – много стариков, но нет молодёжи, которая могла бы работать дома и обеспечивать достойную пенсию. Так считает Вячеслав Ионицэ, эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) «Viitorul».

По данным эксперта, в 1970 году менее 10% населения Республики Молдова составляли люди старше 60 лет. С тех пор эта цифра только растёт. В 2010 году она достигла 14% и продолжает увеличиваться. В 2015 г. показатель достиг 18,1%, в 2020 г. – 21,7%, а в 2022 г. – 22,7%, пишет unimedia.info.

По словам Ионицэ, активное старение населения Молдовы происходит по нескольким причинам: увеличивается продолжительность жизни, в то время как рождаемость снижается. Сейчас у нас наблюдается самая низкая рождаемость за всю историю Молдовы. Ещё один фактор – миграция: всё больше человек уезжают за границу, всё меньше остаются работать в стране.

Экономист подчёркивает, что давление на молдавскую пенсионную систему огромно. Если в 1990 г. на 3 работающих граждан приходился 1 пенсионер, то сегодня на одного пенсионера приходится 1,2 рабочих. Эксперт отметил, что в 2010 году в стране было 872 тысячи трудоспособных молодых людей и 460 тысяч граждан старше 60 лет, вышедших на пенсию. На начало текущего года количество граждан старше 60 лет составило 593 тысячи человек, а количество трудоспособной молодежи – около 600 тысяч. Отсюда Ионицэ делает вывод, что в течение года количество работоспособной молодёжи будет меньше, чем количество пенсионеров.

Мы практически не в состоянии поддерживать существующую пенсионную систему за счёт собственных средств. С одной стороны, на свет появляется меньше детей, а с другой — молодёжь уезжает за границу… Не удивлюсь, если те, кому от 18 до 44 лет, окажутся за границей, а те, кому за 60, — дома. Сохранять такую ​​пенсионную систему практически невозможно, — предупреждает эксперт.

По словам Вячеслава Ионицэ, из-за старения и миграции населения, особенно молодёжи, система социальной защиты не может поддерживаться на должном уровне. Если не будут найдены меры по удержанию населения, по возвращению уехавших, Молдова рискует не сохранить систему социальной защиты.

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