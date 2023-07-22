Эксперт НАСА по климату: Июль станет самым жарким месяцем за всю историю

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Июль, вероятно, будет самым жарким месяцем на Земле за сотни, если не тысячи лет, заявил журналистам Гэвин Шмидт, директор Годдардовского института космических исследований НАСА (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства).

– Мы наблюдаем беспрецедентные изменения во всем мире. Хотя эти изменения могут показаться шокирующими, они не являются неожиданностью для ученых. В течение последних 40 лет температура росла десятилетие за десятилетием, – пояснил эксперт, которого цитирует Guardian.

Этим летом смертельные наводнения обрушились на Новую Англию. Дым от лесных пожаров в Канаде окутал города США. И десятки миллионов американцев получили предупреждения об аномальной жаре. Районы от юга и запада США до Италии и Греции в Европе, Китая и Японии в Азии бьют температурные рекорды. На Земле случился самый жаркий июнь за всю историю наблюдений, согласно анализу глобальной температуры НАСА, о котором агентство объявило на прошлой неделе, передает rg.ru.

По словам Шмидта, вся эта жара “определенно увеличивает шансы” на то, что 2023-й станет самым жарким годом за всю историю наблюдений. В то время как его расчеты показывают, что у Земли есть 50-процентный шанс установить этот рекорд в этом году, другие модели говорят, что вероятность достигает 80 процентов, сказал он.

Ученые ожидают, что 2024-й окажется жарче нынешнего, поскольку аномальное повышение температуры воды в центре Тихого океана, связанное с феноменом Эль-Ниньо, может достигнуть пика к концу этого года. Эксперты на встрече подняли тревогу по поводу изменений, которые переживает Земля, и заявили, что они напрямую связаны с выбросами парниковых газов, хотя и не назвали источник большинства этих выбросов: ископаемое топливо.

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