Эксперт НАСА по климату: Июль станет самым жарким месяцем за всю историю

Эксперт НАСА по климату: Июль станет самым жарким месяцем за всю историю

Июль, вероятно, будет самым жарким месяцем на Земле за сотни, если не тысячи лет, заявил журналистам Гэвин Шмидт, директор Годдардовского института космических исследований НАСА (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства).

– Мы наблюдаем беспрецедентные изменения во всем мире. Хотя эти изменения могут показаться шокирующими, они не являются неожиданностью для ученых. В течение последних 40 лет температура росла десятилетие за десятилетием, – пояснил эксперт, которого цитирует Guardian.

Этим летом смертельные наводнения обрушились на Новую Англию. Дым от лесных пожаров в Канаде окутал города США. И десятки миллионов американцев получили предупреждения об аномальной жаре. Районы от юга и запада США до Италии и Греции в Европе, Китая и Японии в Азии бьют температурные рекорды. На Земле случился самый жаркий июнь за всю историю наблюдений, согласно анализу глобальной температуры НАСА, о котором агентство объявило на прошлой неделе, передает rg.ru.

По словам Шмидта, вся эта жара “определенно увеличивает шансы” на то, что 2023-й станет самым жарким годом за всю историю наблюдений. В то время как его расчеты показывают, что у Земли есть 50-процентный шанс установить этот рекорд в этом году, другие модели говорят, что вероятность достигает 80 процентов, сказал он.

Ученые ожидают, что 2024-й окажется жарче нынешнего, поскольку аномальное повышение температуры воды в центре Тихого океана, связанное с феноменом Эль-Ниньо, может достигнуть пика к концу этого года. Эксперты на встрече подняли тревогу по поводу изменений, которые переживает Земля, и заявили, что они напрямую связаны с выбросами парниковых газов, хотя и не назвали источник большинства этих выбросов: ископаемое топливо.

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