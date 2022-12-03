Эксперт: Мы переживём эту зиму, но сколько нам это будет стоить?

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Эксперт в области права Станислав Павловский в рамках передачи «Главный вопрос» на канале NTV Moldova высказал свою точку зрения насчёт того, как наши граждане переживут эту зиму.

– Те, кто предпочитает закупать электроэнергию, газ по более дорогим ценам, чем они могли бы закупаться, наверняка, это делают не столько по своей глупости, сколько из-за наличия интересов. О схемах говорилось много, нам обещали их показать, разоблачить и устранить, но пока мы не видим этого, – подчеркнул Павловский.

Эксперт озвучил свои предположения по поводу того, как наши граждане перезимуют.

– Конечно, мы выживем, конечно, переживём эту зиму благополучно и успешно, другой вопрос – сколько это будет стоить? Вопрос в цене, в деньгах. Сколько молдаване вынуждены будут вытащить из своих закромов, из своих карманов, из своих банковских счетов? То есть то, что люди копили на свою старость, на похороны… Вот это преподносится как один из вариантов решения проблемы. Мы пройдём через эту зиму, но каким путём и сколько нам всем это будет стоить? И ещё один из самых главных вопросов: сколько это будет стоить правителям? Потому что на всех этих схемах они могут подзаработать, но политически очень сильно проиграть, если даже не обанкротиться, – подытожил Павловский.

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