Эксперт: Молдова переживает третью волну миграции. Уезжает молодёжь

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Республика Молдова сталкивается с третьей волной миграции – молодёжи. Почти 35% молодых людей, которые начали обучение в молдавских университетах в 2019 году, не окончили его, потому что решили продолжить свою жизнь за рубежом.

Данные представил экономист Вячеслав Ионицэ.

– Из 12,7 тыс. молодых людей, поступивших в университеты Молдовы в 2019 году, только 8,3 тыс. или 65% завершили обучение в 2022 году. Нет, дело не в успеваемости. 4,4 тыс. молодых людей просто решили продолжить учёбу и жизнь за границей. И это всего лишь один выпуск и всего за три года, – отметил Ионицэ.

Экономист напомнил, что первая волна эмиграции, называемая „волной бедности”, была в 2000-2005 годах. Тогда люди уезжали за границу, чтобы решить проблему выживания. Вторая волна была в 2015-2018 годах, „волна для лучшей жизни”. Эти люди больше не жили в крайней нищете, имели доход, в основном в возрасте 30-45 лет, образованные люди с семьями, но уехали ради лучшего качества жизни. Туда, где помимо хорошей заработной платы, есть также дороги, школы, больницы, инфраструктура.

Сегодня, после 2018 года, наблюдается третья волна миграции – молодёжи. Молодые люди массово уезжают на учёбу. Если 10 лет назад только 24% молодых людей студенческого возраста находились за пределами страны, то в настоящее время их доля достигла уже 40%, пишет ipn.md.

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