Эксперт: Молдова пережила сильнейший шок от роста цен. Главные проблемы остаются нерешёнными

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В конце 2021-го – начале 2022 года Республика Молдова пережила сильнейший шок от роста цен, что сильно ударило по населению, экономическим агентам и национальному бюджету, утверждает экономист Вячеслав Ионицэ.

По его словам, самая большая проблема Республики Молдова, связанная с природным газом, осталась нерешённой, пишет actualitati.md.

Отметим, что Национальный банк Молдовы прогнозирует уровень инфляции в третьем квартале этого года на уровне 31%.

– По нашим оценкам, инфляция достигнет пика в третьем квартале года, после чего будет иметь тенденцию к снижению. (…) Неопределённости достаточно высокие, есть риски новых потрясений, ещё есть корректировки тарифов – мы не знаем, когда и как. Соответственно, интервал неопределённости достаточно широк, – сказал губернатор Нацбанка.

В то же время ранее стало известно, что тариф на газ в Молдове летом может достигнуть 21 лея за кубометр.

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