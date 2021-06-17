Эксперт: Число случаев COVID-19 в Молдове может вырасти

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Молдова может столкнуться с увеличением числа случаев COVID-19 из-за новых штаммов вируса, таких как индийский. Даже если 20-50% населения будет вакцинировано, этого будет недостаточно.

Для вакцинации 70% населения до конца ноября необходимо ежедневно вакцинировать 13-15 тысяч человек, отметил эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Алексей Чебан. Эксперт рекомендует людям, которые переболели COVID-19, вакцинироваться через две недели после выздоровления. И только в случае очень серьёзной формы болезни, с переливанием плазмы, иммунизация должна проводиться через три месяца после болезни.

Чебан отметил, что вакцинированные граждане должны продолжать носить маску, так как они могут передавать вирус другим непривитым людям, пишет ipn.md. По прогнозам эксперта, в случае появления новых штаммов придётся снова вакцинироваться. Эпидемиолог также отметил, что сыворотки против COVID-19 не изменяют структуру ДНК и не приводят к бесплодию.

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