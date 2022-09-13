Эксперт: Коронавирус способен “стирать” иммунологическую память к перенесённым инфекциям

Эксперт: Коронавирус способен “стирать” иммунологическую память к перенесённым инфекциям

Коронавирусная инфекция обладает способностью к стиранию иммунологической памяти человека к инфекциям, перенесённым ранее. Об этом сообщил врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков.

Наблюдается также большая группа людей, которые после перенесенного ковида стали чаще болеть – у них снизился иммунитет, уточнил Тимаков. 

– Понятно, если [иммунитет] снижается, то течение какого-то процесса может протекать более серьёзно и более тяжело – я говорю в данном случае про грипп, – заметил он.

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