Эксперт: Коронавирус может оставаться в организме месяцами

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Коронавирус может оставаться в организме в течение нескольких месяцев. Об этом рассказала замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.



По словам эксперта, в таких случаях симптомы инфекции сохраняются, но человек уже не заразен, передает rg.ru.

– Это происходит в силу особенностей иммунной системы, в результате чего коронавирус или его фрагменты остаются внутри клеток или на их поверхности и продолжают воздействовать на иммунитет, хотя острый период заболевания давно закончился, – пояснила Пшеничная.

Тем не менее, отметила эксперт, симптомы заболевания все равно будут тревожить человека, проявляясь в виде когнитивных нарушений, кашля, одышки и повышенной утомляемости.

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