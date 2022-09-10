Эксперт: Коронавирус может до конца года перекинуться на животных

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Вирус SARS-CoV-2 может до конца года найти себе нового “хозяина” в природе – он перекинется на животных. Такое мнение высказал специалист по особо опасным инфекциям, российский врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

– Массивный, быстрый засев [планеты] “омикроном” при снижении количества погибших происходит как раз в интересах вируса, в поисках нового “хозяина”. Предполагаю, что мы увидим до нового года, кто будет новым “хозяином”, среди кого этот вирус поселится и будет существовать в качестве новой природно-очаговой инфекции – сказал он.

С большей долей вероятности “омикрон” со своими модификациями станет последним штаммом в рамках текущей пандемии коронавирусной инфекции, циркулирующим среди людей, затем вирус перекинется на животных, предположил Жемчугов. Однако вирус может вновь распространиться среди людей, если их коллективный иммунитет на планете уменьшится, подчеркнул он. Эксперт также не исключил возникновения следующей мутации SARS-CoV-2, которая обойдёт коллективный иммунитет, пишет стопкоронавирус.рф.

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