Эксперт: К новому году каждый десятый житель Молдовы потеряет работу

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Проблемы с энергетикой повлекут за собой ряд негативных последствий во многих сферах. Так, к новому году каждый десятый житель РМ потеряет работу.

Об этом в рамках передачи «Главный вопрос с Юлией Федоровой» на телеканале NTV Moldova заявил политолог Ян Лисневский.

Если анализировать кризисную ситуацию, то уже к новому году каждый десятый житель Республики Молдова потеряет работу. Посмотрите, что происходит. Все крупные предприятия закрываются: Franzeluţa, Ionel, Mezon. Не будет рабочих мест, – считает эксперт.

Ян Лисневский выразил уверенность в том, что такую же участь ждёт средний и малый бизнес.

Невозможно будет, потому что с одной стороны, да, люди будут где-то брать кредиты, но бизнес так не работает, бизнес всегда ищет, где ему выгоднее. Если это будет выгоднее за границей, он уедет или закроется, – отметил политолог.

По мнению эксперта, с наступлением весны проблемы не закончатся, потому что тогда страна столкнётся с негативными эффектами энергетического кризиса.

Да, весной станет теплее, мы станем меньше потреблять газ, электричество, но нам негде будет работать, у нас просто не будет денег, абсолютно, – подытожил Ян Лисневский.

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