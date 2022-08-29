Эксперт: К концу года инфляция в Молдове может достигнуть 45%

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К концу года инфляция в Молдове может достичь +40-45%. Такой прогноз в эфире передачи «ТЕМА с Людмилой Бельченковой» сделал экономист, экс-вице-премьер Александр Муравский.

– Месяца два назад я написал, что к сентябрю инфляцию я ожидаю в пределах 35%. Сейчас она 33,6%. И при таких темпах, к концу года она может выйти на 40-45%, — заявил Муравский.

При этом, отметил эксперт, «сейчас у нас практически не произошло сезонного снижения инфляции за счёт обычного сезонного снижения цен на овощи и фрукты».

В то же время, по словам экономиста, нет никакой гарантии того, что к зиме формула по которой Молдова закупает газ, будет выгодной, учитывая спотовые цены на газ и непонятную ситуацию на рынке нефтепродуктов.

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