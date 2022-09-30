Эксперт: Эволюционный потенциал коронавируса не исчерпан

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Частота новых волн заболеваемости COVID-19 на фоне приобретённого человечеством иммунитета должна снизиться. Они будут слабее предыдущих, но эволюционный потенциал вируса ещё не исчерпан, считает замдиректора по научной работе НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.

– COVID-19 точно стал устойчивым патогеном человека, который, скорее всего, из человеческой популяции уже никуда не денется. Никакой сезонности пока нет. Возможно, она когда-нибудь появится и, возможно, будет иметь какой-то свой характер. Но пока об этом трудно говорить. Скорее, это просто антропоноз с некой собственной периодичностью по вспышкам, подъёму заболеваемости, – рассказал Логунов.

По его словам, “сюрпризы” от COVID-19 будут зависеть от того, как быстро будут появляться его новые мутации.

– Моё предположение, что такая частота волн, которую мы имели за последние два с небольшим года, должна снизиться. Такая большая частота была связана с тем, что было огромное количество неиммунного населения. Сначала вообще его не было, потом ограниченная иммунная прослойка, потом она истощалась и на фоне того, что вирус умеет персистировать, особенно в ВИЧ-позитивных пациентах, создавалась сложная ситуация, где у вируса было настоящее раздолье для отбора генетических вариантов, – рассказал эксперт, пишет стопкоронавирус.рф.

Он считает, что в настоящее время, когда иммунная прослойка приближается к 100%, вирусу будет труднее эволюционировать с такой скоростью, как это было ранее. Логунов предполагает, что в подъёме заболеваемости будет некая периодичность, но со значительно сниженной летальностью и частотой подъёмов заболеваемости.

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