Эксперт: Инфицированный “омикроном” человек может стать заразным уже через несколько часов

После инфицирования “омикроном” человек может стать заразным уже через несколько часов, тогда как при заражении предыдущими штаммами коронавируса для этого требовалось 3-4 дня. Об этом рассказал руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии “Вектор” Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

Семенов также отметил, что “омикрон” быстрее других штаммов выводится из организма. По его словам, это происходит примерно за неделю, сообщает ТАСС.

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