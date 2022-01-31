Эксперт: Инфицированный “омикроном” человек может стать заразным уже через несколько часов

Эксперт: Инфицированный “омикроном” человек может стать заразным уже через несколько часов

После инфицирования “омикроном” человек может стать заразным уже через несколько часов, тогда как при заражении предыдущими штаммами коронавируса для этого требовалось 3-4 дня. Об этом рассказал руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии “Вектор” Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

– Самое неприятное, что из-за его быстрого размножения вы уже можете стать распространителем вируса, не через 3-4 дня после заражения, а уже к вечеру, – сказал он в эфире телеканала “Россия-1“.

Семенов также отметил, что “омикрон” быстрее других штаммов выводится из организма. По его словам, это происходит примерно за неделю, сообщает ТАСС.

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