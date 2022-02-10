Эксперт: иммунитет после дельта-штамма не защищает от заражения “омикроном”

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Иммунитет, полученный в результате перенесённого варианта коронавируса “дельта”, не защищает от заражения омикрон-штаммом. Об этом сообщил специалист по особо опасным инфекциям, российский врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

“Омикрон” так отличается от “дельты”. Почему им и болеют повторно? Потому что он уже отличается очень сильно в том как раз регионе вирусной частицы, где сосредоточивается действие вакцинального иммунитета, защитных антител. Этот S-белок так изменился, что после “дельты” можно болеть “омикроном”, а после “омикрона” можно болеть “дельтой”, — сказал он.

По его словам, пишет стопкоронавирус.рф, иммунитет после перенесённого омикрон-штамма не защитит от других штаммов.

А вакцинированные защищены от “дельты”, но от “омикрона” уже значительно слабее. Самым полным иммунитетом ко всем штаммам обладают люди, привитые вакцинами на основе уханьского штамма и переболевшие “омикроном”, — добавил Жемчугов.

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