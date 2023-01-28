Эксперт: Гриппом можно заболеть дважды за сезон

Эксперт: Гриппом можно заболеть дважды за сезон

Гриппом можно заболеть дважды за сезон, именно поэтому есть смысл привиться от него даже после болезни, если это не было сделано ранее. Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам Пшеничной, возможность повторного заболевания связана с тем, что одновременно циркулирует несколько штаммов гриппа. То есть, если человек переболел одним штаммом, нет гарантии, что он не заболеет другим.

Антитела к вирусу гриппа одного штамма не могут полностью защитить от другого штамма, тем более если эти штаммы относятся к разным подтипам вируса (А и В), – указала эксперт.

Врач также добавила, что вакцины от гриппа, как правило, включают антигены против трёх или четырёх штаммов вируса гриппа, относящихся к подтипам А и В, пишет rg.ru.

При этом эксперт уточнила, что если человек переболел гриппом и не вакцинировался, то смысл привиться всё равно есть, особенно если болезнь пришлась на начало эпидемического сезона, например, на ноябрь.

Пшеничная допустила, что иммунитет после заражения штаммом вируса гриппа типа А подтипа H1N1 обеспечит некоторую защиту от другого штамма вируса гриппа типа А подтипа H3N2. Однако, по её словам, такой человек рискует подхватить вирус гриппа В.

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