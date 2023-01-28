Эксперт: Гриппом можно заболеть дважды за сезон

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Гриппом можно заболеть дважды за сезон, именно поэтому есть смысл привиться от него даже после болезни, если это не было сделано ранее. Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам Пшеничной, возможность повторного заболевания связана с тем, что одновременно циркулирует несколько штаммов гриппа. То есть, если человек переболел одним штаммом, нет гарантии, что он не заболеет другим.

Антитела к вирусу гриппа одного штамма не могут полностью защитить от другого штамма, тем более если эти штаммы относятся к разным подтипам вируса (А и В), – указала эксперт.

Врач также добавила, что вакцины от гриппа, как правило, включают антигены против трёх или четырёх штаммов вируса гриппа, относящихся к подтипам А и В, пишет rg.ru.

При этом эксперт уточнила, что если человек переболел гриппом и не вакцинировался, то смысл привиться всё равно есть, особенно если болезнь пришлась на начало эпидемического сезона, например, на ноябрь.

Пшеничная допустила, что иммунитет после заражения штаммом вируса гриппа типа А подтипа H1N1 обеспечит некоторую защиту от другого штамма вируса гриппа типа А подтипа H3N2. Однако, по её словам, такой человек рискует подхватить вирус гриппа В.

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