Эксперт: Додон – фаворит президентских выборов

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Игорь Додон является фаворитом на президентских выборах. В этом уверен политический аналитик Игорь Волницкий.

Эксперт также отметил, что политики, которые уже сейчас заявляют о том, что результаты выборов будут сфальсифицированы, совершают большую ошибку. Он, в частности, имеет в виду Майю Санду.

– Я не представляю, как может произойти эта фальсификация. В ЦИК есть представители “правых” – даже председатель Комиссии. Есть Конституционный суд, чьё поведение в адрес Игоря Додона и ПСРМ мы видели не раз. И именно КС сыграет решающую роль в признании или непризнании результатов выборов. Поэтому я считаю, что заявления о фальсификации – большая ошибка. Об этом нужно говорить, только если есть доказательства. А если заявлять об этом исключительно ради политического дискурса, это может сослужить плохую службу, – сказал Волницкий.

Стоит отметить, что и все опросы общественного мнения показывают, что у Игоря Додона – наибольшие шансы победить на выборах президента. Напомним, голосование намечено на 1 ноября.

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