Эксперт дал рекомендации по улучшению качества сна осенью

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Осенью многие люди сталкиваются с нарушениями сна и, как следствие, хронической усталостью. Справиться с этой проблемой можно, если ограничить потребление кофе и алкоголя и соблюдать ещё три простых правила, уверен сомнолог Александр Калинкин.

В качестве главной причины ночной бессонницы и последующей дневной сонливости осенью и зимой специалист назвал постепенное сокращение светового дня. Вернуть здоровый сон и улучшить его качество можно даже без приёма лекарств. Поможет в этом чёткое соблюдение режима дня. По словам Калинкина, важно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, даже выходные и отпуск не должны становиться исключением, пишет lenta.ru.

Также для улучшения качества ночного отдыха сомнолог посоветовал много гулять днём.

– В дневное время надо стараться находиться в местах, максимально освещённых солнечным светом, потому что это у нас главный регулятор выработки мелатонина и циркадианных ритмов, — объяснил он.

Третье важное правило — максимально ограничить употребление алкоголя и кофе, а также употребление сигарет, потому что они приводят нервную систему в возбуждённое состояние, следствием которого является бессонница. Вредные привычки Калинкин предложил заменить спортивными нагрузками. По его мнению, любая физическая активность, особенно в первой половине дня, способствует нормализации сна.

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