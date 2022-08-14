Эксперт: COVID-19 в сочетании с другими инфекциями опасен

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В настоящее время врачей беспокоит не столько рост заболеваемости COVID-19, сколько возможное сочетание коронавирусной инфекции с аденовирусом или гриппом.

Об этом заявила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

Как отметила вирусолог, для здравоохранения сегодня важен не рост инфицирования коронавирусом, а наличие микст-инфекций (сочетание коронавирусной инфекции и гриппа или коронавируса и аденовируса).

По мнению врача, основной способ профилактики таких заболеваний – вакцинация. Очень хорошие результаты дает бустерная вакцинация против коронавируса COVID-19. Благодаря ей люди легче переносят болезнь, а порой могут даже не заболевать, пишет vesti.ru.

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