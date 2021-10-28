Эксперт: COVID-19 может провоцировать облысение

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Переболевший коронавирусом человек может преждевременно лишиться своих волос. Об этом сообщила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Она пояснила, что инфекция может сопровождаться нарушениями кровоснабжения, повышенным тромбообразованием и дисфункцией эндокринной системы. Все перечисленные факторы способствуют облысению, пишет rg.ru.

Эксперт подчеркнула, что при тяжёлой форме COVID-19 поражает различные органы и системы, после чего требуется длительный восстановительный период, тогда как при лёгкой форме пациенты порой поздно обращаются за помощью к врачам или вовсе остаются без лечения. Однако это тоже может приводить к развитию постковидного синдрома, уточнила Руженцова.

– В целом, как правило, чем тяжелее протекает заболевание, тем более продолжительны и более выражены симптомы постковидного синдрома, – сказала эксперт.

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