Эксперт: COVID-19 может спровоцировать рост развития туберкулёза

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Из-за коронавируса может произойти рост заболеваемости туберкулёзом. Такое мнение выразила директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева.

По её словам, за последние пять лет заболеваемость туберкулезом в стране снизилась на 42%, а смертность от заболевания — на 30%. Согласно прогнозам врачей, эта динамика может сохраниться и в будущем. В то же время, как отметила специалист, определенную опасность представляет пандемия COVID-19. Среди причин — приостановка диспансеризации, которая помогала выявлять болезнь, и влияние вируса на её развитие, передает realnoevremya.

— Коронавирус поражает лёгочную ткань, и возбудитель туберкулёза, палочка, которая могла всю жизнь «проспать» в организме, активизируется, — отмечает Васильева.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за неделю снизился с 49,7% до 48%. Прививку от инфекции сделали 89 407 094 жителя страны.



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