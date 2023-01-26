Эксперт: Цитрусовые корки не следует употреблять в пищу

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Апельсиновые и лимонные корки не следует употреблять в пищу, поскольку они могут содержать остатки пестицидов, предупреждают эксперты в области общественного здравоохранения. Небольшое количество разрешённых пестицидов наносится на кожуру цитрусовых для борьбы с болезнями, вызванными плесенью или бактериями, а их регулярное употребление может представлять опасность для здоровья.

В прошлом году Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) выявило и изъяло из продажи партию фруктов, не соответствующих требованиям. Об этом сообщила руководитель Директората по безопасности и качеству пищевых продуктов неживотного происхождения НАБПП Марина Динтиу, передаёт radiomoldova.md.

– Зачастую кожура цитрусовых используется в приготовлении тортов, выпечки, напитков, таких как глинтвейны, чаи. Большая часть остатков пестицидов накапливается на кожуре. Именно поэтому рекомендуется замачивать фрукты на 30-60 минут в питьевой воде, после чего их нужно очень хорошо промыть. В случае, если у нас нет этого времени, можно замочить на 10-15 минут в воде с пищевой содой, – посоветовала Марина Динтиу.

По данным НАБПП, в прошлом году в Молдову было импортировано 3000 тонн цитрусовых, в основном из Турции, Греции и Испании. Агентство советует потребителям покупать цитрусовые в авторизированных местах, при этом продукты должны быть целыми, без следов плесени. По требованию покупателей продавцы обязаны предъявить документы, подтверждающие безопасность продаваемой продукции.

В этом году инспекторы НАБПП возьмут 400 проб пищевых продуктов растительного происхождения для контроля соблюдения максимально допустимого предела содержания остатков пестицидов.

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