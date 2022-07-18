Эксперт: Через 5 лет в районах Молдовы может не остаться людей

0

Республика Молдова может потерять существенную часть населения, если в предстоящие 5 лет не будет реализована политика развития регионов. С таким предупреждением выступил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ. Он обратил внимание на то, что граждане массово уезжают в поисках лучшей жизни, не видя таких перспектив на Родине.

За последние восемь лет, отмечает эксперт, население РМ сократилось на 9,3%. В некоторых районах этот показатель составляет около 20%. Так, в Чимишлии стало на 21,6% жителей меньше, в Кантемире – на 19,7%, в Теленештах – на 19,3%, в Калараше – на 19%. Часть граждан переехала в столицу или Бельцы, остальные отправились за рубеж.

– Наши районы не являются привлекательными для населения, и человек либо уезжает за границу, либо в Кишинёв или Бельцы. То же самое, если он возвращается из-за рубежа: он выбирает столицу или Бельцы, – говорит Ионицэ.

Эксперт отмечает: если в Молдове не будет внедрена политика развития регионов, в предстоящие 5 лет численность населения районов страны существенно сократится, сообщает unimedia.info.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.