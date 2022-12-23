Эксперт: антибиотики не работают против вирусов гриппа

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Руководитель сообщества провизоров и фармацевтов Вита Вебер напомнила, что антибиотики не эффективны против вирусов гриппа.

По ее словам, против вирусов гриппа более эффективными будут противовирусные препараты и препараты для поддержки иммунитета. Также хорошо помогают препараты симптоматической терапии, передает gazeta.ru.

– Антибиотики эффективны против бактериальных инфекций, но не работают против вирусов. Грипп, ОРВИ — это вирусная инфекция, поэтому антибиотики не могут бороться с ним, — напомнила эксперт.

Антибиотики используют для лечения бактериальных инфекций, к примеру, осложнений гриппа в виде пневмонии. Но они никак не влияют непосредственно на течение вируса гриппа.

– Врачи могут назначить их вместе с другими методами лечения гриппа, например, если у пациента есть риск развития осложнений, таких как пневмония. Тогда антибиотики могут помочь предотвратить развитие бактериальных инфекций и облегчить течение заболевания, — пояснила Вебер.

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