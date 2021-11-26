Экскаватор повредил газопровод на Чеканах: на место ЧП прибыли спасатели (ВИДЕО)

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При проведении строительных работ экскаватор повредил газовую трубу. Инцидент произошёл сегодня в столичном секторе Чеканы.

На место ЧП прибыл экипаж пожарных и спасателей. Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям обеспечивают пожарную безопасность. Также на месте работает аварийная газовая служба, передаёт replicamedia.md.

По словам пресс-секретаря ГИЧС Лилианы Пушкашу, в результате инцидента никто не пострадал.

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