Экс-советник Санду: У ПДС не лучшая правительственная команда. Они проиграют выборы. А министерство Спыну – монстр

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У ПДС не лучшая правительственная команда за последние 30 лет, а шансы, что партия “Действие и солидарность” снова выиграет выборы – невелики. Об этом в рамках программы на частном телеканале заявил бывший член этого кабмина, вице-премьер по реинтеграции Владислав Кульминский. Он также назвал министерство, возглавляемое Андреем Спыну, “монстром”, контролирующим все деньги в бюджете страны.

– Не думаю, что ПДС выиграет второй мандат…То, что я вижу в опросах общественного мнения, уже похоже на тренд, это не единичные явления, – сказал эксперт.

Кульминский считает, что правительственная команда ПДС – не лучшая за последние 30 лет. Особенно много вопросов у него к Министерству инфраструктуры и регионального развития, возглавляемому Андреем Спыну.

– Это архиминистерство, министерство-монстр. У него практически все бюджетные деньги, а Министерству экономики доверили только разрабатывать стратегии, – отметил он.

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