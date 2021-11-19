Экс-сотрудники примарии Дурлешт задержаны за махинации с земельными участками

0

Несколько бывших сотрудников примарии Дурлешт проходят по делу о злоупотреблении служебным положением. Их подозревают в разработке схем по отчуждению земельных участков.

Согласно материалам НАЦ, в период с 2005 по 2006 год подозреваемые незаконно выдали документы на 21 земельный участок общей площадью около 1,5 га. Предположительный ущерб госбюджету превысил 6,5 млн леев.

Бывший примар составил доверенности, которые давали право ему и членам его семьи управлять землёй, для чего были совершены фиктивные сделки купли-продажи. Конечными бенефициарами оказались родственники одного из подозреваемых, а также лица, причастные к преступной схеме.

Расследование продолжается, виновным грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 15 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.