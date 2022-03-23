Экс-сотрудника СИБ задержали за торговлю влиянием

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Антикоррупционная прокуратура предъявила бывшему сотруднику СИБ обвинение в даче взятки должностному лицу за закрытие уголовного дела.

Задержанный сотрудничает с правоохранителями. Подозреваемыми по этому уголовному делу проходят ещё два человека. Как было установлено, один из них также причастен к организации схемы по незаконному пересечению границы беженцами из Украины.

Расследование продолжается.

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