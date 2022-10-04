Экс-рабочий с подельником ограбили строящийся дом (ВИДЕО)

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Уроженцы Ниспорен и Кантемира вынесли из строящегося дома в столице технику и строительные материалы на более чем 16 000 леев.

Как оказалось, один из мужчин раньше работал на этой площадке. В результате обысков сотрудники полиции изъяли часть украденных товаров и вернули потерпевшему.

Один из подозреваемых, ранее судимый мужчина, задержан на 72 часа. Принимаются меры для поимки второго.

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