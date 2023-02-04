Экс-прокурор о новом деле на семью Додона: Зацепились за справку, потому что доказательств ни по “предательству Родины”, ни по “кульку” нет

Экс-прокурор о новом деле на семью Додона: Зацепились за справку, потому что доказательств ни по “предательству Родины”, ни по “кульку” нет

Бывший прокурор Кишинёва Иван Дьяков раскритиковал новое уголовное дело, возбуждённое против семьи Игоря Додона и врача, рекомендовавшего младшему сыну экс-президента пройти реабилитацию после перенесённого коронавируса. “Прокуроры цепляются за эту “ниточку” от отчаяния, потому что у них нет доказательств ни по “предательству Родины”, ни по миллионам на Багамах, ни по “кульку”, ни по обвинениям в обогащении бывшего президента”, – написал Дьяков на своей странице в соцсети. 

– За 42 года с тех пор, как я переступил порог прокуратуры, я видел много юридического нигилизма, я встречал много некомпетентных людей, большинство из них занимали высокие государственные должности. Я встречал много дураков или безразличных. Но чтобы все эти “качества” были сконцентрированы в одном деле?! – возмутился Дьяков. 

Он отмечает, что выданная врачом справка не является официальным документом.

– У вас (обращение к прокурорам – прим. ред.) действительно есть юридическое образование? Я много дураков встречал в жизни, но чтобы вот так? А если Додон потребует призвать вас к уголовной ответственности по статье 328 УК – за злоупотребление властью или превышение служебных полномочий? – отметил Дьяков, передаёт unimedia.info.

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