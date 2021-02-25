Экс-президент КС советует недовольным последним вердиктом Суда изучить аналогичные решения в Румынии

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Ни в одной европейской стране президент не может игнорировать мнение парламентского большинства и уж тем более прибегать к роспуску парламента, если посчитал, что он более не является легитимным или представительным. Так считает бывший председатель КС Александр Тэнасе.

Он поприветствовал последнее решение КС, дав понять, что если бы Суд встал на сторону не закона, а Майи Санду, был бы создан опасный прецедент с необратимыми последствиями.

– На самом деле мы присутствовали при попытке “смены” формы правления – с парламентской на президентскую. Это было бы самым тяжёлым последствием, если бы КС принял другое решение, – сказал он.

Тэнасе привёл в пример Румынию, которая по форме правления является полупрезидентской республикой. По закону глава соседней страны обладает более широкими полномочиями, чем президент Молдовы, однако в процессе формирования правительства он не может игнорировать мнение парламентского большинства, не может навязывать своего премьера или распускать парламент тогда, как считает нужным.

– Тем, кто нападает на КС за решение от 23 февраля, рекомендую почитать самое последнее решение Конституционного суда Румынии по этому же вопросу, вынесенное ровно год назад. Судьи основывались на тех же принципах, что и КС РМ в 2015, 2020 и 2021 годах. Этот же подход вы найдёте в большинстве Конституционных судов Европы, – подчеркнул он.

Бывший председатель КС добавил, что должны быть по меньшей мере две попытки избрания правительства. В то же время парламент не сможет отправить в отставку президента без заключения Конституционного суда, а президент не может распустить парламент без соблюдения конституционных процедур, пишет ntv.md.

– Это абсурд, но даже если допустить, что дойдёт до такого референдума (по отставке президента – прим.ред.) всё равно парламент не может быть распущен. Те, кто “вынашивает” эти идеи, должны понять, что после месяцев или даже годов этих политических разборок они всё равно придут к исходной точке: роспуск парламента без согласия на это большинства депутатов невозможен. После этого им снова придётся вернуться к процедурам формирования правительства, – подытожил он.

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