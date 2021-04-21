Экс-полицейскому, который выпил и насмерть сбил пешехода, грозит 10 лет тюрьмы

Экс-полицейскому, который выпил и насмерть сбил пешехода, грозит 10 лет тюрьмы

Бывший сотрудник Управления патрулирования НИОБ оказался на скамье подсудимых по делу о ДТП со смертельным исходом.

Инцидент произошёл в январе этого года на улице Соколень. Обвиняемый сбил женщину, переходившую улицу по пешеходному переходу. В результате тяжёлых травм 36-летняя пострадавшая скончалась.

С места аварии полицейский скрылся. Вскоре его задержали и доставили на медицинский осмотр. Тест на алкоголь показал 0,86 мг/л.

В настоящее время мужчина находится под домашним арестом. В случае обвинительного приговора ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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