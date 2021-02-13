Экс-полицейский второй раз попался на крупной взятке (ВИДЕО)

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Бывшего полицейского задержали по подозрению в извлечении выгоды из влияния. Предполагается, что он пообещал за денежное вознаграждение помочь мужчине трудоустроиться в Генеральный инспекторат полиции.

Согласно материалам дела, подозреваемый сказал, что у него есть нужные “связи”, благодаря которым он сможет устроить на работу своего знакомого. За эту “услугу” экс-полицейский вымогательством получил 1 900 евро, сообщает пресс-служба ГИП.

Мужчину задержали и поместили в изолятор НАЦ на 72 часа. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Стоит отметить, что подозреваемый находится на учёте в кишинёвском Бюро пробации с испытательным сроком на 2 года. Решением Высшей судебной палаты от 2020 года он был признан виновным в совершении подобных преступлений и приговорён к 9 годам тюрьмы с отсрочкой исполнения наказания.

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