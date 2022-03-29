Экс-министр сельского хозяйства: Продукты питания существенно подорожают. Аграрии на грани разорения (ВИДЕО)

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Продовольственная безопасность в Молдове на среднесрочный период обеспечена, однако вопрос в цене. Об этом на брифинге для прессы экс-министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Ион Пержу. Кроме того, добавил он, если с зерновыми, фруктами, овощами и продуктами животного происхождения проблем возникнуть не должно, то по поводу молочной вопросы есть, ведь она в основном импортировалась из Украины.

Что касается урожая этого года – он и близко не повторит прошлогодний из-за неблагоприятных погодных условий и отсутствия удобрений или их чрезвычайно высокой цены, подчеркнул бывший министр.

– Мелкие и средние предприниматели не смогут приобрести удобрения. Ещё одна проблема – стоимость топлива. Она выросла почти в 2,5 раза. Как следствие, аграрная продукция существенно подорожает, что отрицательно скажется на продовольственной корзине населения, – сказал Пержу.

Бывший министр сельского хозяйства также отметил, что из-за ситуации в регионе молдавские производители не могут поставлять свою продукцию на традиционные рынки – в страны СНГ – что в конечном итоге может привести к разорению экономических агентов. Исходя из заявлений представителей правительства, Пержу пришёл к выводу, что они еще не до конца осознают все риски для этой отрасли, и призвал срочно разработать и принять необходимые меры, чтобы смягчить неизбежные последствия.

– Сельское хозяйство, производители нуждаются в помощи сегодня. Завтра может быть уже слишком поздно, – подытожил он.

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