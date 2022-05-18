Экс-министр сельского хозяйства: Правительство издевается над аграриями. До сих пор ни один из них не получил обещанную “щедрую” помощь

Экс-министр сельского хозяйства: Правительство издевается над аграриями. До сих пор ни один из них не получил обещанную “щедрую” помощь

Помощь фермерам в виде возврата 30% стоимости акцизов на топливо – не пыль в глаза, как говорят некоторые аграрии, а издевательство над всем сельскохозяйственным сектором и над сотнями тысяч производителей, отметил в рамках брифинга для прессы экс-министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Ион Пержу. Он подчеркнул, что ни один из фермеров до сих пор не воспользовался этой “щедрой” поддержкой правительства. 

– Тысячи гектаров сельхозземель не были обработаны в этом году, а фермеры с трудом справляются с затратами, многие из них на грани банкротства. Поэтому сегодня, как никогда, сегодня, а не завтра, правительству необходимо принимать меры, так как по некоторым международным данным, в противном случае каждый второй гражданин страны обеднеет, – сказал Пержу. 

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