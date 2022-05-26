Экс-министр юстиции в правительстве Санду: Уверен, что дело Додона дойдёт до ЕСПЧ

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“У меня нет ни малейшего сомнения в том, что рано или поздно это дело дойдёт до ЕСПЧ”. Так бывший судья Европейского суда по правам человека, бывший министр юстиции в правительстве Санду Станислав Павловский прокомментировал дело на имя Игоря Додона.

– Когда я прочёл, что сформирована следственная группа из 50 человек, я был очень удивлён, потому что в таких делах не нужно столько, достаточно 3-4, и в течение двух недель можно провести расследование. Когда формируется группа из 50 человек, это значит, что прокуратура направляет все свои усилия на это дело, – сказал он.

Павловский усомнился в профессиональной подготовке ведущего дело прокурора и подчеркнул, что для того, чтобы арестовать человека, важно не в чём его обвиняют, а есть ли доказательства вины. Это касается, добавил он, и обвинения в государственной измене, ведь закон чётко гласит, что она предусматривает, и прокуроры должны доказать, что это преступление действительно имело место, как об этом сказано в законе, а не как им показалось.

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