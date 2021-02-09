Экс-глава КС о тайной встрече Санду с судьями: Какие “разборки” нас ждут?

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Бывший председатель Конституционного суда, Высшей судебной палаты и Высшего совета магистратуры Виктор Пушкаш удивлён и недоумевает по поводу проведённой Майей Санду тайной встречи с судьями. Прошедшее мероприятие он считает “странным”. Об этом Пушкаш написал на своей странице в соцсети.

Эксперт отмечает, что ни президентура не вправе вмешиваться в деятельность судебной власти, тем более отдавая предпочтение какой-то группе судей, “по всей видимости, лояльных к власти”, ни группа судей, которые обязаны по закону соблюдать неподкупность, не имела право участвовать в подобном мероприятии. Он также напоминает, что президентура и другие государственные учреждения могут сотрудничать с Общим собранием прокуроров и Высшим советом магистратуры, которые являются уполномоченными для этого инстанциями, но которые по непонятной причине игнорируются главой государства.

– Здесь же речь о тайной встрече с группой судей. По крайней мере, я не слышал и не читал ничего об этом мероприятии. Мне интересно, кто в президентуре отбирал судей, кто это и по каким критериям эти люди были выбраны? О чём они говорили и какие “разборки” могут ждать нас в будущем? – вопрошает Пушкаш.

Напомним, ранее депутаты ПСРМ официально потребовали от президентуры представить информацию по поводу данной встречи.

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