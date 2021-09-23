Экс-адвокат Санду – депутатам: Я пришла, чтобы вы избрали меня народным адвокатом

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Бывший адвокат Майи Санду, Наталья Молошаг, была назначена сегодня парламентом народным адвокатом. Молошаг честно сказала депутатам, зачем пришла на заседание: “Чтобы вы меня избрали”.

Ответ возмутил депутата БКС Василия Болю.

– Вы сказали, что пришли, чтобы вас назначили. Раскрыли все карты, – сказал социалист.

Молошаг подтвердила, что была адвокатом Майи Санду, и заявила, что гордится этим.

Стоит отметить, что парламентское большинство поддержало кандидатуру Натальи Молошаг на пост народного адвоката. Боля выразил уверенность в том, что она была назначена ПДС для того, чтобы довести до конца намерение Майи Санду отправить в отставку Александра Стояногло, так как народный адвокат входит в состав Высшего совета прокуроров.

– Власть будет использовать вас, вы будете делать всё, что они вам скажут. И первым заданием будет “покончить” с этим генеральным прокурором и назначить другого, карманного. Вот для чего весь этот фарс, – подытожил Боля.

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