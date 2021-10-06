“Экономная” Санду тратит на президентуру на 4 млн леев больше, чем тратил Додон (ВИДЕО)

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Майя Санду, обвинявшая Игоря Додона в расточительстве, увеличила в этом году бюджет президентуры на 4 млн леев. И это в условиях, когда для учителей и врачей руководство страны денег не находит. Заявление в рамках передачи на частном телеканале сделал председатель ПСРМ.

– Вы помните, как меня обвиняли в больших тратах на президентуру? В прошлом году, когда я был президентом, бюджет президентуры был 27 с лишним млн леев. Сейчас – 31,9 млн. Плюс 4 млн леев. Подождите, вы говорили, что я плохой, а сейчас бюджет вырос в условиях кризиса, в условиях, когда нет денег для учителей, врачей, и все молчат, – посетовал Игорь Додон.

Ранее мы писали, что бюджет президентуры был увеличен на 2,1 млн леев из-за “расходов на персонал”.

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