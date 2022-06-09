Экономист – водителям: 11,56 леев с каждого купленного литра бензина вы отдаёте государству

Экономист – водителям: 11,56 леев с каждого купленного литра бензина вы отдаёте государству

В эту сумму входят акцизы, НДС и другие налоги, подчеркнул экономический эксперт Вячеслав Ионицэ. “Каждый третий лей за литр бензина получает наше любимое государство”, – отметил он. 

Ионицэ добавил, что это на 2,52 лея больше, чем полгода назад.

– Но самое печальное, что из этой суммы только 4,3 лея за литр по закону должны быть направлены в дорожный фонд для обслуживания и ремонта дорог. Но и эта скромная сумма в фонд не попадает, а используется для других целей. За последние 8 лет дорожный фонд был лишён около 10 миллиардов леев, денег, которые по закону должны были быть направлены на дороги, но были успешно нами проедены, – написал Ионицэ.

Ранее фракция БКС предложила временно сократить акцизы и НДС на топливо, что позволило бы уменьшить его стоимость для потребителей, однако власти выступили против.

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