Экономист: Власти тратят гранты и займы на покрытие долгов (ВИДЕО)

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Молдова тратит новые займы и гранты на покрытие долгов. Об этом в рамках программы на частном телеканале рассказал экономист Вячеслав Ионицэ. Он рассказал, что власти собираются покрыть дефицит бюджета за счёт внешней помощи, однако поступлений, несмотря на обещания, пока нет.

– У нас есть договорённости о поступлении средств, но документов для их привлечения, проектов нет, – подчеркнул Ионицэ.

В этом году, добавил он, Молдова получила меньше внешней помощи, чем сумма долгов. Таким образом, поступления пошли на покрытие задолженностей.

– В этом году у нас рекорд – мы должны заплатить 3 млрд леев только в виде процентных ставок по взятым ранее кредитам, – добавил он.



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