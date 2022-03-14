Экономист предсказывает серьёзное подорожание продуктов питания в Молдове

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Вячеслав Ионицэ уверен: продукты на полках магазинов будут, вот только их цена возрастёт.

– Нет угроз продовольственной безопасности. Альтернативные источники имеются. Вопрос в доступности – продукты питания серьёзно подорожают в этом году во всём мире и особенно в нашем регионе. Иными словами, товары будут, но дороже. Безопасность означает, есть ли продукты на полках в магазине, а доступность – есть ли они на полках дома, – подчеркнул эксперт, пишет unimedia.info.

Ранее мы писали, что средние потребительские цены выросли за год на 16,56%. Больше всего подорожали продукты питания – на 21,05%. Непродовольственные товары стали на 13,37% дороже, а услуги – на 14,8%.

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