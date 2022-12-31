Экономист об итогах 2022 года: Предприниматели истощены, население стало ещё беднее

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Экономические агенты завершают этот год истощёнными и сбитыми с толку, а население стало ещё беднее, заявил экономист Виорел Гырбу. В комментарии для IPN он отметил, что 2022 год был трудным практически во всех областях: в сельском хозяйстве была засуха, а в промышленности – региональный дисбаланс и энергетический кризис. Помимо этого, был инфляционный кризис, а также снижение покупательной способности.

– Власти не знали, что делать, чтобы поддержать реальный сектор, а Национальный банк Молдовы значительно ухудшил денежно-кредитную политику и сохранил „сильный” лей, то есть переоценённый, – заявил Виорел Гырбу.

В конце третьего квартала наблюдалось снижение ВВП на 4%, с вероятностью более заметного снижения в конце года. Ожидания от следующего года нельзя назвать оптимистичными.

– Мы ожидаем тенденции обесценивания национальной валюты в начале года из-за плохого сельскохозяйственного года и расходов, связанных с импортом энергоресурсов, – отметил Виорел Гырбу.

В 2023 году экономика, возможно, немного восстановится на фоне экономического спада текущего года, но надежды на то, что это возвращение будет твёрдым, нет.

– Если не произойдут новые кризисы, экономика медленно восстановится в течение 2-3 лет, – уточнил экономист.

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