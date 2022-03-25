Экономист о росте цен: Виноват не Нацбанк, а правительство (ВИДЕО)

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Перекладывать всю ответственность за рост инфляции на Нацбанк и говорить, что правительство не имеет к этому никакого отношения – неправильно. Об этом в рамках программы на частном телеканале заявил экономист Виорел Гырбу.

– Перекладывать всю ответственность на Нацбанк – мы слышали заявления премьера о том, что правительство не виновато в росте инфляции, виноват только НБМ – неправильно. Играет роль не только монетарная, но и налоговая политика. На мой взгляд, в прошлом году влияние на рост цен оказала именно налоговая политика, проводимая правительством, которое берёт займы и увеличивает тем самым дефицит бюджета, – сказал Гырбу.

Ранее Наталья Гаврилица заявляла, что в росте цен в Молдове виноват Нацбанк, а не правительство.

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