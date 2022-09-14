Экономист: Из-за того, что кое-кто задрал нос, молдаване переплатили за газ десятки миллионов долларов (ВИДЕО)

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Гордость и нежелание высшего руководства страны вести переговоры с “Газпромом” дорого обходятся жителям Молдовы. Так считает экономический эксперт Вячеслав Ионицэ. Он отмечает, что молдаване уже заплатили за газ на десятки миллионов долларов больше, чем могли бы, если бы “кто-то включил мозги” и договорился о более дешёвом голубом топливе для населения.

Ионицэ обращает внимание на то, что повторяется история прошлого года, когда “Газпром” был готов к переговорам, а власти “задрали нос”.

– Они говорили: “Мы не будем вести переговоры, это экономический вопрос”. В итоге вместо 400 долларов газ нам продали за 790. Население заплатило на десятки миллионов долларов больше, потому что кто-то не включил мозги. Пусть Наталья Гаврилица скажет, а общество имеет право это знать, кто виноват в завышенной цене на газ, – отметил Ионицэ.

Он также выразил возмущение тем, что власти продолжают накапливать долги и до сих пор не провели обещанный аудит, “а европейцам говорят, что это “Газпром” себя плохо с нами ведёт” и просят у партнёров деньги, передаёт unimedia.info.

В руководстве страны заявления эксперта пока не прокомментировали.

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