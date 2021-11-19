“Экономия” в стиле Санду: расходы на президентуру в 2022-м вырастут на несколько миллионов леев

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32 миллиона 527 тысяч леев – сколько на своё содержание в 2022 году запросила администрация президента у правительства. Цифра содержится в проекте бюджета на будущий год.

Это на несколько миллионов больше, чем в нынешнем году, пишет Телеграм-канал Bazar politic.

Напомним, что во время предвыборной кампании Майя Санду критиковала Игоря Додона за расточительство и обещала снизить расходы на президентуру, а также отказаться от здания в центре столицы и от резиденции в Кондрице, что, впрочем, так и не было сделано.

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