“Экономия” в стиле ПДС: число сотрудников Министерства здравоохранения удвоится

“Экономия” в стиле ПДС: число сотрудников Министерства здравоохранения удвоится

В Министерство здравоохранения в новом формате войдут 74 сотрудника, три госсекретаря и один генеральный, а также коллегия численностью до 15 человек. Проект решения об организации и функционировании ведомства был принят сегодня правительством. Министр Алла Немеренко пояснила, что число функций в НАОЗ было сокращено, а в министерстве – напротив, увеличено. 

– В результате многочисленных реформ по слиянию Министерства здравоохранения с другими осталось менее 40 сотрудников. В этих условиях деятельность министерства невозможна, – сказала Немеренко, пишет ntv.md.  

Напомним, в правительстве Натальи Гаврилицы 13 министерств вместо 9. Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты поделили на два ведомства: Министерство здравоохранения и Министерство труда и соцзащиты. Число вице-премьеров выросло с 2 до 4.

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