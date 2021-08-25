“Экономия” в стиле ПДС: число сотрудников Министерства здравоохранения удвоится

0

В Министерство здравоохранения в новом формате войдут 74 сотрудника, три госсекретаря и один генеральный, а также коллегия численностью до 15 человек. Проект решения об организации и функционировании ведомства был принят сегодня правительством. Министр Алла Немеренко пояснила, что число функций в НАОЗ было сокращено, а в министерстве – напротив, увеличено.

– В результате многочисленных реформ по слиянию Министерства здравоохранения с другими осталось менее 40 сотрудников. В этих условиях деятельность министерства невозможна, – сказала Немеренко, пишет ntv.md.

Напомним, в правительстве Натальи Гаврилицы 13 министерств вместо 9. Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты поделили на два ведомства: Министерство здравоохранения и Министерство труда и соцзащиты. Число вице-премьеров выросло с 2 до 4.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.